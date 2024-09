Grazer Philharmoniker eröffnen Saison mit „Träume“-Konzert

Das Eröffnungskonzert "Träume!" findet am 21. September statt.

Das Eröffnungskonzert "Träume!" findet am 21. September statt.

Veröffentlicht am 19. September 2024, 06:21 / ©5 Minuten

Als Gast ist Ausnahmesängerin Annette Dasch zu erleben, spätestens seit ihrem Bayreuther Debut als Elsa auch von Wagner-Liebhabern gefeiert. Unerfüllt bleibt die Beziehung zwischen Octavian und der Marschallin in Richard Strauss‘ Der Rosenkavalier, dessen Suite für Orchester am Programm des Eröffnungskonzertes der Oper Graz steht. Ebenso unerfüllt wie die Liebe zwischen Richard Wagner und Mathilde Wesendonck. Das unstillbare Verlangen inspirierte Wagner zu Tristan und Isolde, seine „Wesendonck“-Lieder nehmen Motive der Oper vorweg. Annette Dasch interpretiert die von Wagners Adepten Felix Mottl für großes Orchester instrumentierten Lieder. Im zweiten Teil des Konzerts lässt Franz Schuberts Sinfonie in h-Moll „Die Unvollendete“ das Publikum trotz – oder gerade wegen – ihrer Unvollendetheit sicherlich erfüllt zurück.