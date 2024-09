Salzburger Verkehrskontrolle: 0,54 Promille und kein Führerschein

Veröffentlicht am 19. September 2024, 07:27 / ©Tobias Bosina / BMI

In der Nacht vom 18. September auf den heutigen Donnerstag, 19. September, zwischen 19 und 3 Uhr, führte die Polizei in der Stadt Salzburg Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Suchtmittel durch. Insgesamt wurden 45 Alkotests durchgeführt. Im Zuge der Kontrollen wurden insgesamt 18 Organmandate ausgestellt, davon vier wegen Geschwindigkeitsübertretungen. Vier Verkehrsteilnehmer wurden zur Anzeige gebracht. Darunter ein Autofahrer, der bei dem Alkotest einen Wert von 0,54 Promille blies. In den frühen Morgenstunden wurde ein 48-jähriger Fahrzeuglenker angehalten, der keinen Führerschein besaß.