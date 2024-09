Rettung stoppt LKW-Geisterfahrer auf A8

Veröffentlicht am 19. September 2024, 07:33 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Ried wurde am 18. September 2024 gegen 20.15 Uhr von der Landesleitzentrale aufgrund eines Geisterfahrers zur A8 Innkreisautobahn Richtung Suben zur Ausfahrt Haag am Hausruck beordert. Bei dem Geisterfahrer handelte es sich um einen 43-jährigen Lkw-Lenker aus Indien.

Geisterfahrer auf A8 von Rettung angehalten

Dieser konnte von der Besatzung eines Rettungswagens der Rettung Obernberg angehalten werden. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen und den Kraftfahrer befragten, warum er hier gefahren sei, gab er an, dass er von Kroatien nach Deutschland fahren würde und ihm das Navigationssystem diese Route angezeigt hatte. Nach Rücksprache mit dem BH-Journaldienst wurde eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Euro-Höhe angeordnet.