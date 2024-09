Demomarsch: Klimaaktivisten gehen wieder in Graz auf die Straße

Klimademo in Graz: Mit Beeinträchtigungen des Verkehrs entlang der Marschroute ist in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 16 Uhr zu rechnen.

Die Versammlung wurde der örtlichen Behörde im Vorfeld ordnungsgemäß angezeigt. Demnach werden laut Veranstalter mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, welche sich ab 14 Uhr am Grazer Lendplatz sammeln. Ab 14.45 Uhr ist ein Demomarsch in Richtung Innenstadt geplant. Die Marschroute kann dem angefügten Dokument entnommen werden. Das Ende der Versammlung ist in der Franz-Graf-Allee geplant.

Klimademo sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

Die Polizei sichert die Versammlung dementsprechend ab und ist mit zahlriechen Kräften auf den Einsatz vorbereitet. Auch Umleitungen und Verkehrssperren sind in diesem Zusammenhang zu erwarten. Mit Beeinträchtigungen des Verkehrs entlang der Marschroute ist in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 16 Uhr zu rechnen. Die Verkehrspolizei ersucht darum, den innerstädtischen Bereich weitgehend zu umfahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

©LPD Steiermark So wird die Marschroute verlaufen.

Weltweiter Klimastreik

Am 20. September findet der nächste Weltweite Klimastreik statt. Die Fridays For Future Bewegung ist dabei in vier österreichischen Städten auf der Straße. „In Wien, Linz, Graz und Salzburg (am 21sten) fordern wir mit unseren Protesten klar Klimaschutz von der kommenden Regierung ein und senden das Signal aus: am Wahlsonntag stehen wir vor einer Richtungswahl für unsere Zukunft“, so die Aktivisten.