Rekordstand: 1000-jähriges Hochwasser in Wien gemessen

Nach dem Rückgang der enormen Wassermassen am Wienfluss hat die Abteilung Wiener Gewässer (MA 45) nun die Daten des Hochwasserereignis analysiert: Die aktuellen Daten belegen, dass es sich es am Wochenende um ein 1000-jährliches Hochwasser am Wienfluss gehandelt hat. Größere Schäden im Stadtgebiet wurden verhindert, da Wien mit riesigen Rückhaltebecken vorgesorgt hat. Davon gibt es sechs im Auhof, die zusammen eine Speicherkapazität von 1.160.000 Kubikmeter aufweisen. Bei starkem Niederschlag wird Wasser in den Becken zurückgehalten und anschließend kontrolliert abgeführt. Dies erfordert viel Erfahrung und Geschick der Mitarbeiter der MA 45, die seit Tagen rund um die Uhr im Einsatz sind. Man werde nun mit den Experten analysieren, wo noch weiteres Verbesserungspotential für den Hochwasserschutz am Wienfluss bestehe.

Aus einem kleinen Rinnsal wurde ein reißender Fluss

Der Wienfluss, auch „die Wien“ genannt, entspringt im westlichen Wienerwald bei Rekawinkel. Auf einer Strecke von rund 15 Kilometern durchfließt der Fluss insgesamt neun Wiener Gemeindebezirke und mündet bei der Urania in den Donaukanal. Das Einzugsgebiet des Wienflusses liegt geologisch betrachtet in der sogenannten “Flyschzone“ des Wienerwaldes. Durch die Zusammensetzung aus Ton und Stein weist der Untergrund eine geringe Wasserdurchlässigkeit auf. Dadurch schwillt bei Starkregenereignissen der Wasserstand des Wienflusses innerhalb kurzer Zeit stark an und wird gegebenenfalls bis zur Mauerkrone und U-Bahntrasse geflutet. Zur Jahrhundertwende wurde die Wien für einen verbesserten Hochwasserschutz der Stadt Wien reguliert und auf ein 1000-jährliches Hochwasser ausgerichtet. Im Normalfall führt der Fluss rund 200 bis 500 Liter Wasser pro Sekunde. Bei Hochwasser kann dieser Wert auf über 440.000 Liter Wasser pro Sekunde ansteigen.

Wienflussregulierung: Rückhaltebecken Auhof entlastet

Die Aufhof-Becken wurden als elementarer Teil der Wienfluss- Regulierung zwischen dem 13. und 14. Wiener Gemeindebezirk errichtet und schützen die Stadt Wien vor rasch an- und abschwellenden Hochwasserwellen. Die Hochwasserbecken, auch „Haltungen“ genannt, befinden sich auf einem 37 Hektar großen Areal zwischen dem Lainzer Tiergarten und der Westbahnstrecke direkt an der Einmündung des Mauerbaches in den Wienfluss. Im Hochwasserfall wird überschüssiges Wasser in den Becken „zwischengestaut“, um ein Überlaufen über die Wienflussufer im Wiener Stadtgebiet zu verhindern. Das letzte Mal war der Wienfluss im Jahr 1951 auf dem Pegelstand von letztem Sonntag. Damals verursachte das Hochwasser enorme Schäden.

Donauhochwasserschutz: Große Investitionen in den letzten 20 Jahren

Auch der Donauhochwasserschutz mit Donauinsel und Neuer Donau als Entlastungsgerinne hat beim aktuellen Hochwasserereignis perfekt funktioniert. „Ab einem Pegelstand der Donau von 5,20 Metern bei Korneuburg werden die Wehrfelder des Einlaufbauwerks überströmt und das Donauhochwasser fließt zunächst ohne Zutun in die Neue Donau. Ab einem Pegelstand von circa sechs Metern werden die Wehrfelder langsam geöffnet und das Hochwasser wird nach der Wehrbetriebsordnung kontrolliert abgeleitet“, erläutert Gerald Loew, Leiter der MA 45- Wiener Gewässer. „In den letzten 20 Jahren wurde der Donauhochwasserschutz weiter intensiv ausgebaut, die Dämme nach dem Rekordhochwasser von 2002 entsprechend erhöht. 2021 wurde der Hochwasserschutz Donau östlich von Wien schließlich komplettiert und dafür rund 110 Millionen Euro investiert“, so Stadträtin Sima.

14.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde

Das gesamte Dammsystem in und um Wien ist nun für eine Durchlaufkapazität von bis zu 14.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ausgelegt, was in etwa dem größten jemals in Mitteleuropa gemessenen Hochwasser von 1501 entspricht. Normalerweise fließen in Wien bei Mittelwasser circa 2.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch Wien. Das aktuelle Hochwasser der Donau entspricht einem 50 bis 70 -jährlichem Hochwasserereignis mit rund 10.000 Kubikmeter pro Sekunde. Als Fachabteilung für Hochwasser- und Gewässerschutz sei es wichtig, stets für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Die Mannschaft muss bei einer Alarmierung durch einen Pegel oder eine Starkregenprognose innerhalb einer Stunde am Dienstort sein. Auch beim aktuellen Hochwasserereignis hat die gesamte Ablaufkette vorbildlich funktioniert.

Zehn bis zwanzig Hochwässer im Jahr

Im Gegenteil zu den anderen Regionen, werden in Wien die Pegelstände und Durchflussmengen des vergangenen Wochenendes nicht veröffentlicht. Loew, Leiter der Abteilung Wiener Gewässer (MA 45), erläutert, dass die Messungen der Wienerwaldbäche und des Wienflusses im Betrieb für die Steuerung und den Hochwasserschutz herangezogen würden. Eine Veröffentlichung der Daten sei jedoch nicht geplant. Zwischen zehn und 20 Hochwässer sollen im Jahr durch Wien ziehen, meist kleine bis mittlere Hochwässer, die die Bewohner Wiens meist gar nicht mitbekommen. In der Österreichischen Hauptstadt sei es nämlich, anders als in anderen Bundesländern wie Niederösterreich, nicht notwendig, Sandsäcke aufzustellen.

Veröffentlichung der Pegelstände könnte zu Panik führen

Die Überschwemmung der Penzing Straßenzüge am vergangenen Sonntag, dem 15. September, sei für Loew kein Anstoß, die Pegelstände zu veröffentlichen. Ganz im Gegenteil, der Leiter der MA 45 ist überzeugt, dass die Veröffentlichung der Pegeldaten zu einer Panik geführt hätte. So hätte man die Leute zielgerecht evakuiert. Der Mauerbachpegel sei während der Regenfälle rasant gestiegen, was für Wienerwäldbäche typisch sei. Am Ende waren laut Loew rund 10.000 Häuser von den Evakuierungen betroffen. Sollte der existierende Hochwasserschutz in Wien nicht mehr ausreichen, gebe es andere Methoden, ist Loew überzeugt. Die betroffenen Zonen würden zeitgerecht, mit genügender Vorlaufzeit, gewarnt.