Unterstützung nach Hochwasser: 500.000 Euro Soforthilfe für Betroffene

Niederösterreich ist nach wie vor im Krisenmodus, die Menschen wurden von der Hochwasserkatastrophe hart getroffen. „Das Gebot der Stunde ist, rasch zu helfen. In einem ersten Schritt hat die Raiffeisen Bankengruppe NÖ-Wien 500.000 Euro Soforthilfe für Betroffene zur Verfügung gestellt, als nächsten Schritt bieten wir mit dem Elementarschadenskredit eine praxisnahe Lösung für die vom Unwetter betroffenen Menschen”, so Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien.

Kreditbetrag für Kunden beträgt bis zu 50.000 Euro

Der Raiffeisen-Elementarschadenskredit zielt vor allem darauf ab, finanzielle Engpässe infolge der Hochwasserkatastrophe zu überbrücken und die notwendigsten Erstmaßnahmen durchführen zu können. Am wichtigsten sei die Instandsetzung von Gebäudeschäden, die Beschaffung von notwendigen Geräten, den Ankauf von Betriebsmitteln, den Zukauf von Futtermitteln und auch die Abfederung von Einkommensverlusten. „Aber auch für umfangreiche und langfristige Investitionen werden wir zusätzlich individuelle Lösungen bereit haben, die auf den Einzelfall abstellen”, so Höllerer. Der Kreditbetrag für Kunden beträgt bis zu 50.000 Euro und hat eine Laufzeit von maximal drei Jahren. Ansprechpartner für den Raiffeisen-Elementarschadenskredit sind die lokalen Raiffeisenbanken vor Ort in Niederösterreich und die Filialen in Wien. Für Kunden von „Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank” liegt der Fixzinssatz bei 1,5 Prozent pro Jahr.