Amira Aly hatte „härtestes Jahr“: „Das zeigt mir, du bist kein Freund“

Amira Aly spricht in ihrem Podcast darüber, dass sich Freunde von ihr in diesem so schweren Jahr abgewandt haben.

Amira Aly spricht in ihrem Podcast darüber, dass sich Freunde von ihr in diesem so schweren Jahr abgewandt haben.

Die gebürtige Klagenfurterin Amira Aly (vormals Pocher) hatte wahrlich ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Erst wurde bekannt, dass sie sich von ihrem Ex-Mann Oliver Pocher scheiden lässt, dann wurden Gerüchte um eine neue Beziehung mit Moderatoren-Kollege Christian Düren laut, die sich wenig später auch bewahrheiten sollten.

Keine Zeit, „täglich eine Stunde zu telefonieren“

„Ich hatte das härteste Jahr“, erzählt sie nun in ihrem Podcast „Liebes Leben“, der exklusiv auf „Podimo“ läuft, mit ihrem Bruder. Die Scheidung ist in einen Rosenkrieg ausgeartet, mittlerweile aber durch. Nun würden sich auch noch langjährige Freunde von ihr abwenden, wie sie im Podcast weiter erklärt. Einer der Gründe war, dass Aly zu wenig Kontakt mit ihr hätte. Die Moderatorin meint jedoch, dass sie einfach nicht Zeit habe, „täglich eine Stunde zu telefonieren“. Am schlimmsten sei es für sie gewesen, als eine Freundin, die sie schon ihr halbes Leben lang kannte, den Kontakt zu ihr einfach abbrach.

„Das zeigt mir…“

Während sie sich bei einem Besuch in Kärnten regelmäßig mit bis zu vier Freundinnen gleichzeitig getroffen hatte, hätte niemand sich so richtig Zeit genommen, nach Deutschland zu kommen. Dabei, so die Moderatorin, hätte sie sogar für die Reise bezahlt. „Das zeigt mir, du bist kein Freund, du kannst kein Freund sein, du versucht noch nicht mal, mich oder mein Leben zu verstehen“, so die Moderatorin.