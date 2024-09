Erschöpft in den Bergen: Wanderin vermisst, wurde unverletzt gefunden

Am Nachmittag des 18. September beabsichtigte eine niederländische Wandergruppe im Alter von 61 bis 65 Jahren in Gaschurn, in Voralberg, über einen markierten Wanderweg von der Wiesbadner Hütte über den Lintznersattel zur Saarbrücke Hütte zu wandern. Auf Höhe der Klostertaler Umwelthütte traten bei einer Wanderin Erschöpfungssymptome auf. Trotz einer Pause musste sich die 61-Jährige der anhaltenden Erschöpfung geschlagen geben, weshalb sich diese an Ort und Stelle niedersetzte.

Die Wanderin konnte nicht aufgefunden werden

Ein weiterer Wanderer versuchte noch eine bereits vorangegangene Wanderin der Gruppe einzuholen und veranlasste dabei die Absetzung eines Notrufs zur Bergung der erschöpften Dame. Der zur Bergung entsandte Rettungshubschrauber Gallus eins suchte das beschriebene Gelände folglich erfolglos nach der 61-jährigen Holländerin ab. Da die Wanderin nicht an dem beschriebenen Standort festgestellt werden konnte, wurde durch die Bergrettung Gaschurn und den Polizeihubschrauber Libelle eine Suchaktion veranlasst.

Holländerin unverletzt gerettet

Gegen 19.05 Uhr konnte die Frau unverletzt im Bereich der Abzweigung Klostertal / Ochsental festgestellt und durch den Polizeihubschrauber Libelle geborgen werden. Die Holländerin wurde folglich im Bereich der Bielerhöhe abgesetzt. Erhebungen der Polizei ergaben, dass die Wanderin den Überflug des Rettungshubschrauber festgestellt aber falsch eingeschätzt hatte. Aus diesem Grund stieg die Holländerin in Richtung Silvrettastausee weiter ab, wo diese erst im Zuge der Suchaktion festgestellt werden konnte.