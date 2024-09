„Swimmingpool seiner Jugend“: Arnold Schwarzenegger besuchte Thalersee

Weltstar Arnold Schwarzenegger wuchs bekanntlich in Thal auf. Der Thalersee war der „Swimmingpool“ seiner Jugend – und der Ort, in dem er in einem Ruderboot seiner Ex-Frau und Kennedy-Familienmitglied Maria Shriver den Heiratsantrag machte. Am 16. September stattete Schwarzenegger dem Thalersee und dem Restaurant „Thaler See Garten“ einen Besuch ab. Empfangen wurde „Arnie“ vor Ort von Freizeit Graz-Geschäftsführer Michael Krainer. Auch vor Ort war der Grazer Unternehmer und Kunstsammler Reinhard Diethardt.

Schwarzenegger enthüllte Büste für Josef Krainer

Die „steirische Eiche“ war in Graz, um eine Büste seines verstorbenen Freundes Josef Krainer (Ex-Landeshauptmann) zu präsentieren. Natürlich stand beim Graz-Besuch auch eine Stippvisite am Thalersee auf dem Programm. Dieser wurde von der Freizeitsparte der Holding Graz in den letzten Jahren revitalisiert, mit dem Restaurant „Thaler See Garten“ existiert dort auch ein beliebter Gastro-Treffpunkt. Erreichbar ist der Thalersee übrigens mit den Öffis – die Buslinien 48 bzw. 48S fahren täglich zum Naherholungsgebiet.