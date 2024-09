Olivia Mühlbacher ist neue stellvertretende Landesgeschäftsführerin

Da sich Moitzi derzeit intensiv im Nationalratswahlkampf engagiert und er als obersteirischer Spitzenkandidat nach der Wahl ins Parlament einziehen wird, hat er seine Funktion als stellvertretender Landesgeschäftsführer zurückgelegt. Seine Nachfolgerin in dieser Position ist Olivia Mühlbacher. „Ich danke Wolfgang Moitzi sehr herzlich für seine wertvolle Arbeit als stellvertretender Landesgeschäftsführer in den letzten Jahren. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft und bin überzeugt, dass er die Interessen der Steiermark, vor allem der Obersteiermark, hervorragend im Nationalrat vertreten wird. Besonders freut mich, dass wir mit Olivia Mühlbacher unsere Wunschkandidatin für die Nachfolge gewinnen konnten. Sie bringt viel Erfahrung in der politisch-strategischen Arbeit mit und wird ihre neuen Aufgaben souverän meistern“, so SPÖ Steiermark Landesparteivorsitzender LH-Stv. Anton Lang.

Christoph Purgstaller übernimmt Büroleitung

Mühlbacher war bis zuletzt Büroleiterin der Landesorganisation. In dieser Funktion folgt ihr Christoph Purgstaller nach, der aus dem politischen Büro von Landesrätin Ursula Lackner zur SPÖ Landesorganisation wechselt. Landesgeschäftsführer Florian Seifter sagt dazu: „Es ist uns gelungen, mit Olivia Mühlbacher eine kompetente Nachfolgerin für die stellvertretende Landesgeschäftsführerin zu finden. Sie wird auch die inhaltlichen Agenden von Wolfgang Moitzi übernehmen und sich auf die Themen- und Zielgruppenarbeit konzentrieren. Mit Christoph Purgstaller konnten wir darüberhinaus eine weitere Verstärkung für unser Team gewinnen. Er kennt sowohl die Arbeit in der Partei als auch im Regierungsbüro und bringt dadurch vielseitige Expertise mit. Wir sind personell optimal aufgestellt, um eine erfolgreiche Landtagswahl zu schlagen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2024 um 09:01 Uhr aktualisiert