65 Einsatzkräfte abgelöst: Hochwasser-Einsatz läuft auf Hochtouren

Heute, in den frühen Morgenstunden, wurden die Einsatzkräfte in Niederösterreich ausgetauscht. Die 65 Feuerwehrleute, die seit Montag im Zuge des Hochwassers im Einsatz waren, sind heute kurz vor 9 Uhr wieder gesund in Feldkirch eingetroffen. Müde von der harten Arbeit freuen sie sich auf das Wiedersehen mit ihren Familien. Letzte Nacht und heute Donnerstag steht das Abpumpen in der Gemeinde Asparn im Vordergrund.

Alle packen mit an

Die Feuerwehr Wolfurt sorgt beim Umspannwerk mit ihren Pumpen dafür, dass der Wasserpegel niedergehalten wird und somit ein Stromausfall verhindert, werden kann. Zusätzlich werden Unterführungen gemeinsam mit Feuerwehren aus Kärnten vom Wasser befreit. „Ich bin stolz auf unsere Vorarlberger Feuerwehrleute, die sich für diesen Katastropheneinsatz gemeldet haben und die lange Reise nach Niederösterreich auf sich nehmen, um den Menschen im Schadensgebiet zu helfen.“ betont Landesfeuerwehrinspekteur Herbert Österle die große Hilfsbereitschaft in Vorarlberg.