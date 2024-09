Kärntner von Hochwasser-Katastrophe zurück: So ist Einsatz abgelaufen

Rund um das vergangene Wochenende hat eine „schon fast biblische“ Hochwasserkatastrophe große Teile Niederösterreichs heimgesucht. So jedenfalls beschreiben sie nun jene Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Obervellach, die im Zuge des Hilfseinsatzes vor Ort waren. Auch wir haben ausgiebig über die Katastrophe berichtet, die wichtigsten Infos dazu bekommt ihr in unserem mittlerweile nicht mehr aktiven Liveticker hier.

Letzter KAT-Zug wieder am Rückweg von Niederösterreich

Es war Sonntag-Vormittag, als das Hilfeansuchen des niederösterreichischen Feuerwehrverbandes Kärnten erreichte, wenig später wurde auch schon die Entsendung der KAT-Züge 2 und 5 beschlossen, zwei weitere Entsendungen sollten folgen. Mittlerweile ist auch der letzte KAT-Zug, der entsendet wurde, wieder am Heimweg. Gleich fünf Florianis der Feuerwehr Obervellach haben aber am Sonntag das Löschfahrzeug vom „Normalbetrieb“ auf „KAT-Betrieb“ umgerüstet, anschließend die Sachen gepackt und sich dann um 2.20 Uhr in der Nacht auf den Weg gemacht.

„Dieser Anblick ließ so manchem die Gänsehaut aufsteigen“

„Kurz vor dem Knoten Salzburg schlossen wir zu dem ebenfalls nach Niederösterreich fahrenden KAT-Zug aus dem Bezirk Tamsweg auf und so fuhren zwei KAT-Züge aus zwei Bundesländern im Verbund. Dieser Anblick ließ so manchem die Gänsehaut aufsteigen“, erklären die Florianis weiter. Je näher sie Niederösterreich kamen, desto mehr wurde der Regen. Die Kärntner Florianis mussten schließlich nach Stockerau fahren, wo sie von den Vertretern des dortigen Einsatzstabes begrüßt wurden.

Göllersbach hat ganze Siedlung überflutet

Das Einsatzgebiet der Obervellacher Feuerwehrler war Höbersdorf (Gemeinde Sierndorf, Bezirk Korneuburg), eine kleine Ortschaft, die Sonntagabend fast vollständig evakuiert werden musste, „nachdem der Göllersbach nördlich der Siedlung über die Ufer getreten war und diese überflutete“, heißt es in dem Nachbericht weiter. Das zweite große Problem sei in Höbersdorf ein defekter Oberflächenkanal gewesen, über den das Wasser zurück in die Siedlung gedrückt wurde und aus einem kaputten Rohr wie ein Springbrunnen heraussprudelte.

©Freiwillige Feuerwehr Obervellach Eine ganze Siedlung wurde vom Göllersbach in Niederösterreich überflutet.

Aus Kanal kam immer weiter Wasser nach

So begann man mit dem Auspumpen der ersten Keller und dem Versuch, das Wasser aus der Siedlung abzupumpen. Doch aus dem Kanal kam immer noch Wasser nach, das Problem löste man schließlich, indem man die Kanalmündung in den Göllersbach mittels Schaltafeln verschloss. „Schon kurze Zeit später begann der Wasserspiegel merklich zu sinken“, so die Florianis. Insgesamt habe man fast elf Stunden gebraucht, um die Wassermassen aus dem Ort zu befördern.

©Freiwillige Feuerwehr Obervellach | Zahlreiche Feuerwehren und Einsatzkräfte waren vor Ort. ©Freiwillige Feuerwehr Obervellach | Schläuche säumten die Siedlung, um den Wassermassen Herr zu werden.

Erst als Wasserspiegel sinkt, erzielte man erste Erfolge

Sobald der Wasserspiegel gesunken war, erzielte man auch in den umliegenden Häusern erste Erfolge, da kein Grundwasser mehr in die Gebäude drückte. Mit seinen drei Pumpen hat das Fahrzeug der Obervellacher Florianis rund 500.000 Liter Wasser aus Höbersdorf zurück in den Göllersbach gefördert. Erst Dienstag bei Tagesanbruch war es dann so weit und der See, den das Hochwasser verursacht hatte, war vollständig ausgepumpt, die Keller in der Bachstraße waren „zumindest wischfeucht“.

©Freiwillige Feuerwehr Obervellach | Schließlich sank der Wasserspiegel dann aber doch und man erzielte erste Erfolge. ©Freiwillige Feuerwehr Obervellach | Die Überschwemmungen trafen viele Gebäude schwer.

41 Stunden und 912 Kilometer

Um 9 Uhr machten sich die Florianis dann wieder auf den Heimweg, gegen 16 Uhr trafen sie beim Rüsthaus in Obervellach ein, woraufhin das große Zusammenräumen begann. Kurz vor 19 Uhr war alles erledigt, insgesamt 41 Stunden dauerte der KAT-Einsatz, 912 Kilometer wurden von den Feuerwehrlern zurückgelegt.

„Dafür sagen wir danke, danke, danke!“

Abschließend richten sich die Obervellacher noch an die Anwohner der kleinen Gemeinde. „Wir waren komplett überrascht, mit welcher Herzlichkeit wir von euch empfangen wurden. Wir konnten uns vor lauter Angeboten für Getränke, Kuchen, Kekse, Verpflegung kaum erwehren“, heißt es in dem Nachbericht. „Dafür sagen wir danke, danke, danke!“