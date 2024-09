„Spitzmacher“: Christian lud seine Hofdamen zur heißen Schnapsverkostung

Bauer sucht Frau: Bei Bauer Christian in der Steiermark geht es heiß her.

Veröffentlicht am 19. September 2024, 10:05 / ©ATV

Ein sogenannter „Spitzmacher“ soll die Stimmung anheizen, erklärt der Wirt und die Runde hat es tatsächlich bei der Jause mit hochprozentigem Dessert sehr lustig. „Wir gehen jetzt steil. Da kann man sich richtig kennenlernen“, ist Becci bester Laune. Die Deutsche ist aufgedreht und Bianca bemerkt: „Ich glaub‘ die Wirkung vom Sexschnaps hat die Becci etwas mehr gespürt als ich.“ Aber Bianca hat sowieso nur Augen für den Bauern an ihrer Seite, denn er ist „die Mischung, wo ich immer geglaubt habe, das gibt’s nicht, ruhig aber doch auch Power.“ Sie hat schon klare Vorstellungen für den Rest des Abends: „Ich hoff‘, dass die Becci bald schlafen geht und dann machen wir uns einen schönen Abend“, grinst die Oberösterreicherin.“ Am nächsten Tag wurden die Damen dann auf ihre landwirtschaftlichen Fähigkeiten getestet, denn die Schafe müssen gefüttert werden.

Flirt-Offensive im Zillertal

Auch beim Zillertaler Lukas wird kräftig geflirtet. Vanessa (26) ist als erste Hofdame angekommen und geht gleich auf Angriff. Die beiden verlieren keine Zeit. „Na klar, sie hat die Gunst der Stunde genutzt, ist die Erste gewesen. Ich schau mal, was die Konkurrenz noch zu bieten hat“, hält sich der Bauer alle Optionen offen. „Ich bin, wie ich bin und hoff‘, dass ich ihn mit meiner Art fassen kann. Man muss in die Offensive gehen, wenn man was will“; ist die Oberösterreicherin angriffslustig. Die Zweisamkeit wird jedoch durch die Ankunft von Carmen, Lisa und Ewa unterbrochen, die alle das Herz des Tirolers erobern wollen. Die Hofdamen sind somit komplett und das Beschnuppern kann richtig starten.