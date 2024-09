Unter Drogen: Fahrzeug kam von Straße ab, touchierte Hochspannungsmasten

Am vergangenen Mittwoch, den 18. September, gegen 10.30 Uhr führten Polizisten in Thal Assling an der Drautalbundesstraße, in Tirol, Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei sahen die Beamten, wie der Lenker eines in Richtung Sillian fahrenden Autos, trotz Überholverbot einen Lkw überholte. Nachdem eine Anhaltung verkehrsbedingt nicht möglich war, folgten die Beamten dem Fahrzeug um eine Anhaltung und Kontrolle durchzuführen. In der Zwischenzeit überholte der Lenker auf gefährliche Art und Weise weitere Fahrzeuge.

Der 22-Jährige stand unter Drogeneinfluss

Anschließend kam der Autofahrer von der Fahrbahn ab, touchierte einen Hochspannungsmasten und kam in einem Feld zum Stillstand. Der 22-jährige, österreichische Fahrzeuglenker, sowie sein 21-jähriger, österreichischer Beifahrer gaben an unverletzt zu sein. Sie wurden zur Kontrolle in das Krankenhaus Lienz verbracht. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. Der 22-Jährige wies Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift auf, weshalb er dem zuständigen Arzt vorgeführt wurde. Er wurde vom Arzt als fahruntauglich eingestuft. Der Lenker ist nicht im Besitz einer Lenkberechtigung und hatte das Fahrzeug ohne Wissen des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen.