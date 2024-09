Nächste Millionenpleite in der Steiermark: Chalet-Hersteller insolvent

Das Unternehmen stellt nachhaltige, hochwertige Mountain Chalets, Pavillons, Lounges und Glampings her.

Das Unternehmen stellt nachhaltige, hochwertige Mountain Chalets, Pavillons, Lounges und Glampings her.

Veröffentlicht am 19. September 2024, 10:49 / ©pixabay/Pezibear

Die Strohboid GmbH hat ihren Sitz in Graz. Das Unternehmen stellt nachhaltige, hochwertige Mountain Chalets, Pavillons, Lounges und Glampings her. Kunden des Unternehmens sind in erster Linie Beherbergungs- und Tourismusbetriebe sowie Eventveranstalter. Im Unternehmen sind 21 Dienstnehmer beschäftigt. Von der Insolvenz sind laut AKV außerdem 117 Gläubiger betroffen.

Verbindlichkeiten in Millionenhöhe

Die Verbindlichkeiten dürften laut AKV 4,6 Mio. Euro betragen. Aktiva sollen in der Höhe von 3,1 Mio. Euro gegeben sein. Angestrebt wird eine Weiterführung und der Abschluss eines Sanierungsplans. Das Unternehmen war vorwiegend in Österreich und Europa tätig. Durch die Rezession habe man versucht zunehmend das Geschäft nach Nordamerika zu verlagern. Dies sei nach den Angaben im Insolvenzantrag zwar gelungen, jedoch sei es durch die Anlaufzeit zu Liquiditätslücken und durch Auftragsverzögerungen letztlich zur Zahlungsunfähigkeit gekommen, berichtet der AKV.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2024 um 10:53 Uhr aktualisiert