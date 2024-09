Diebesgut in Disney-Tasche: Polizei bittet um Hinweise zu Einbruch

Im Zuge der Ermittlungen zu einem Einbruch in das Installateur Zentrum „ÖAG“ in Neusiedl am See am vergangenen Sonntag, dem 15. September, bittet die Polizei nun um Hilfe. Eine weiße, große, „Stitch“ Tasche, ein Charakter der bekannten Disney-Filme „Lilo & Stitch“, vollgepackt mit Diebesgut, ließen die Diebe am Tatort zurück. Bei positiver Erkenntnis bittet die Bezirkskriminaldienstgruppe Neusiedl am See um Hinweise.