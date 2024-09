100.000 Euro und mehr gewonnen: Vier Österreicher sind jetzt reich

Veröffentlicht am 19. September 2024, 10:54 / ©ORF/Günther Pichlkostner

Die „sechs Richtigen“ hatte auch am gestrigen Mittwoch, 18. September, niemand auf seinem Lotto-Schein. Daher wird es am kommenden Sonntag achtstellig, es geht um einen Siebenfachjackpot und um nicht weniger als zehn Millionen Euro, heißt es nun in einer Aussendung. Erst zum fünften Mal geht es damit um mehr als zehn Millionen Euro.

„Joker“ von zwei Niederösterreichern geknackt

Zwei Spielteilnehmer waren dabei am Mittwoch aber ganz knapp am „Sechser“ dran und hatten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Dieser brachte einem Niederösterreicher und Oberösterreicher jeweils rund 119.000 Euro. Während es bei „LottoPlus“ ebenfalls keinen Sechser gab, haben beim „Joker“ zwei Personen den großen Gewinn abgeräumt. Zwei Niederösterreicher haben jeweils rund 253.000 Euro gewonnen.