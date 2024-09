Immer weniger Österreicher sind katholisch

Die Mitgliederzahl der römisch-katholischen Kirche in Österreich ist 2023 von 4.733.085 auf 4.638.842 gesunken. Das zeigt die am Mittwoch von der Bischofskonferenz veröffentlichte Kirchenstatistik. Der Rückgang um rund 1,9 Prozent entspricht in etwa dem des Vorjahres. Mit 85.163 Austritten kehrten 2023 rund 5.500 Personen weniger der Kirche den Rücken als 2022. Etwas gestiegen sind die Einnahmen durch Kirchenbeiträge, von knapp 500 auf 511 Millionen Euro.

Weniger Taufen und Trauungen

Gründe für die Austritte dürften laut „Kathpress“ eine durch die Pandemie verstärkte Distanz zur Kirche sowie die angespannte wirtschaftliche Lage sein. Wie die Agentur vermeldete, ist aber nicht nur die hohe Zahl an Austritten (72.000 im Jahr 2021, 58.000 im Jahr davor) für den Rückgang der Mitglieder verantwortlich, sondern vor allem das Verhältnis von Taufen zu Sterbefällen und Zuzügen zu Wegzügen. Die Zahl der Taufen lag 2023 bei 39.488, etwa 5.000 weniger als im Jahr zuvor. Zurückgegangen ist auch die Zahl der Trauungen: von 9.503 auf 8.228.

Rund 5.000 Neuaufnahmen in die Kirche

2023 wurden 4.575 Personen in die Kirche wieder oder neu aufgenommen, auch das ist ein leichter Rückgang. 579 Personen machten zudem 2023 von ihrem Recht auf Widerruf Gebrauch. Damit sind Menschen gemeint, die zunächst ihren Austritt erklärt hatten, nach einem Kontakt mit kirchlichen Verantwortlichen und innerhalb einer Dreimonatsfrist aber wieder Abstand von diesem Schritt nahmen.

So viele Österreicher gehen zu den Gottesdiensten

Relativ stabil geblieben ist die Zahl der Gottesdienstbesucher. An den beiden Zählsonntagen wurden 321.821 bzw. 347.891 Gottesdienstteilnehmer gezählt. 2022 waren es 309.000 bzw. 366.000 und damit deutlich mehr als in den Coronajahren 2021 und 2020. An die Zahlen vor der Pandemie konnte die Kirche aber bisher nicht mehr anknüpfen: 2019 wurden zwischen 497.000 und 533.000 Messbesucher gezählt, 2018 waren es zwischen 502.000 und 554.000. Stabil sehr hoch ist die Zahl jener, die in Österreich über Radio, Fernsehen und Internet am Sonntag einen Gottesdienst mitfeiern. Laut Erhebungen des ORF und von ServusTV handelte es sich im Jahr 2023 dabei regelmäßig um rund 800.000 bis über 1 Million Mitfeiernde.

Rückgang bei kirchlichen Begräbnissen

Die Zahl der kirchlichen Begräbnisse betrug 2023 50.900. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 2022 (54.525). Die Zahl der in Österreich wirkenden Priester betrug 2023 laut der amtlichen Kirchenstatistik 3.320. Damit ist auch diese Zahl gegenüber 2022 (3.403) leicht zurückgegangen. Insgesamt zeigt sich in den vergangenen Jahren bei den Priestern aber eine relativ stabile Situation. (APA, 19.09.2024)