Villacher Schule evakuiert: Polizei ermittelt jetzt

Es war gestern Vormittag, als gleich mehrere Feuerwehren und Polizeistreifen zum Villacher Peraugymnasium eilten. Der Grund war, dass ein Schüler eine intensive Reizung der Schleimhäute angab. Das Gymnasium, in dem mehr als 1.000 Schüler sind, musste daraufhin evakuiert werden. Wie später bekannt wurde, soll Pfefferspray in der Schule versprüht worden sein.

Chemische Analyse zeigt: Es war vermutlich Pfefferspray

„Die chemische Analyse hat ergeben, dass es sich vermutlich um Pfefferspray handelt“, erklärt Stephan Brozek vom Stadtpolizeikommando Villach nun im Gespräch mit 5 Minuten. Wir haben uns daraufhin erkundigt, was die nächsten Schritte seien. „Nun werden erst einmal Ermittlungen durchgeführt, danach berichten wir an die Staatsanwaltschaft“, so Brozekt weiter.

Opfer werden nun befragt – „insbesondere der Erste“

Dazu würde man vor allem jene 19 Opfer befragen, die von der „Attacke“ betroffen waren. „Insbesondere den Ersten, der am meisten von der Substanz abbekommen hat“, erklärt Brozek. Die Schüler sind gestern allesamt ins LKH Villach gebracht worden, durften mittlerweile aber schon wieder nach Hause.

„An einer Schule in Villach ist mir kein ähnlicher Fall bekannt“

Derartige Fälle, wo niemand direkt mit dem Pfefferspray angegriffen wird. würden österreichweit vor allem in Discos vorkommen. Pfefferspray wird dabei vor allem bei Toiletten am Boden versprüht, so dürfte es sich nun auch in der Villacher Schule zugetragen haben. Brozek ist abschließend selbst verblüfft: „An einer Schule in Villach ist mir kein ähnlicher Fall bekannt.“