Vermisster Wanderer tot geborgen: Lawinenunglück in Tirol

Veröffentlicht am 19. September 2024, 11:31 / ©pyty-stock.adobe.com

Am vergangenen Samstag, dem 14. September, fand sich eine 27-köpfige Wandergruppe in Tirol im Zentrum eines Lawinenabganges in der Binsalm, Bezirk Schwarz, Tirol. Bei dem Abgang ins Tal wurden sie von einer Lawine überrascht und einer der Wanderer, ein 71-jähriger Deutscher, wurde von den Schneemassen erfasst und verschüttet. Die Witterungsbedingungen erschwerten die Rettungsaktionen enorm und die Suche nach dem Vermissten musste anfänglich aufgrund Lawinengefahr abgebrochen werden, da ein Bergretter von einer Nachlawine erfasst und teilverschüttet wurde.

Vermisster tot aufgefunden

Eine Lawinenausrüstung hatte der 71-Jährige nicht bei sich. Allerdings konnte ein Polizeihubschrauber ein Signal mithilfe der sogenannten Recco-Technologie empfangen und so den mutmaßlichen Ort lokalisieren, an dem der Verschüttete vermutet wurde. Aufgrund des Wetters war es erst am heutigen Donnerstag, dem 19. September, möglich, die Suchaktionen wiederaufnehmen zu können. Der vermisste 71-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Eine Obduktion wurde angeordnet, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Suche nach dem Mann war wegen Lawinengefahr abgebrochen und wegen anhaltender Lage tagelang nicht wieder aufgenommen worden. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt. (APA_Red/19.9.2924)