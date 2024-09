Pensionserhöhung fix: „Nicht weniger, aber auch nicht mehr…“

Die Pensionen in Österreich steigen 2025 um 4,6 Prozent an.

Die Pensionen in Österreich steigen 2025 um 4,6 Prozent an.

Die Pensionen werden für das kommende Jahr um den gesetzlichen Anpassungsfaktor erhöht – das macht ein Plus von 4,6 Prozent für alle Pensionisten in Österreich aus. Das bedeutet für 2,3 Millionen Menschen, dass ihnen die Teuerung der vergangenen zwölf Monate voll ausgeglichen werde, heißt es in einer Aussendung des Sozialministeriums.

Wie viel Pension bekommst du netto? Unter 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Das bedeutet eine Pensionserhöhung von 4,6 Prozent

Nimmt man eine Durchschnittspension von 1.694 Euro brutto pro Monat her, bedeutet das einen Anstieg von rund 78 Euro. Ab einer gewissen Pensionshöhe möchte die Bundesregierung aber eine Grenze ziehen. Spitzenpensionen ab 6.060 Euro brutto monatlich sollen mit einer Erhöhung von 278,76 Euro gedeckelt werden.

Schutzklausel verlängert, Aliquotierung weiter ausgesetzt

Gleich bleibt in jedem Fall, dass sowohl die Schutzklausel verlängert wird als auch die Aliquotierungsregelung ausgesetzt bleibt – jeweils für ein weiteres Jahr. Das hat für all jene rund 100.000 Neupensionisten den positiven Nebeneffekt, dass ihnen die Inflation auf ihrem Pensionskonto in voller Höhe abgegolten (Schutzklausel) und sie auch im Jahr 2026 bereits die volle Pensionserhöhung bereits sicher erhalten (Aussetzung der Aliquotierungsregelung). „Finanzielle Absicherung im Alter ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Zeiten von Rekordinflation liegen hinter uns, dennoch ist es weiterhin wichtig, dass wir dafür sorgen, die Kaufkraft im Alter zu erhalten“, meint dazu etwa Bundeskanzler Karl Nehammer.

Pensionserhöhungen 2025 & 2026 zusammengefasst: Die Pensionen steigen 2025 um den gesetzlichen Anpassungsfaktor und damit um die volle, kumulierte Inflation und damit um 4,6 Prozent.

Die Durchschnittspension von 1.694 Euro brutto steigt damit um rund 78 Euro an.

Auch die Ausgleichszulage für die rund 200.000 Mindestpensionisten wird um den gesetzlichen Anpassungsfaktor erhöht (von aktuell 1.217,96 auf rund 1.274 Euro).

Die Schutzklausel für das Pensionskonto jener Personen, die im Laufe des Jahres 2025 in Pension gehen, wird um ein Jahr verlängert.

Auch die Aliquotierungsregelung wird um ein Jahr länger bis 2026 ausgesetzt, womit Neupensionisten 2025 überhaupt keine Nachteile haben werden.

„Ausgleichszulage muss endlich über die Armutsgrenze angehoben werden“

Gänzlich zufrieden sind die Vertreter der österreichischen Pensionisten, der Seniorenrat und der Seniorenbund, jedenfalls nicht. Vor allem die Ausgleichszulage müsse „endlich über die Armutsgrenze angehoben werden“, meint Seniorenrat-Präsident Peter Kostelka gegenüber 5 Minuten. Die Regierung gebe „nicht weniger, aber auch nicht mehr als vorgeschrieben“. Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec findet es „gut“, dass die Inflation voll abgegolten wird – „aber natürlich wünscht man sich immer noch etwas mehr“, so die Seniorenbund-Präsidentin auf Nachfrage von 5 Minuten.

Mindestpensionen weiter deutlich unter Armutsgefährdungsschwelle

Kostelka kritisiert vor allem, dass die Mindestpensionisten trotz Erhöhung weiterhin um rund 1.000 Euro unter der Armutsgefährdungsschwelle von 2023 liegen würden. Geht man bei dieser ebenfalls davon aus, dass sie um etwa diese 4,6 Prozent ansteigt, sei man bereits bei einem Rückstand von rund 2.000 Euro pro Jahr. „Eine deutliche Reduktion der Armut im Alter sieht anders aus“, so die Kritik Kostelkas.

„Man muss fair sagen, dass die zentralen Forderungen umgesetzt wurden“

Dass die Regelungen zur Schutzklausel und Pensionsaliquotiertung verlängert wurden, findet sowohl Kostelka als auch Korosec gut. „Man muss fair sagen, dass die zentralen Forderungen umgesetzt wurden“, drückt sich etwa Korosec verständnisvoll hinsichtlich der angespannten Budgetsituation aus. Als Aufgabe der neuen Regierung wünschen sich beide, dass die aktuellen Regelungen auch ins Dauerrecht übergehen würden. Vor allem die Aliquotierung der ersten Pensionsanpassung solle komplett abgeschafft werden. „Das wird Aufgabe der neuen Regierung sein“, weiß Korosec.

„Und das ist eine Menge…“

Welche Wünsche haben die beiden nun aber an eine etwaig neue Regierung ab kommendem Jahr? „All das, was unerledigt geblieben ist. Und das ist eine Menge“, so Kostelka. Bei den Pensionen würde man vor allem die Generalsanierung der betrieblichen Pensionen fordern. Auch Korosec erklärt, dass man einen detaillierten und umfassenden Forderungskatalog mit 127 Maßnahmen für die neue Regierung habe. „Zu den wichtigsten Themenbereichen zählen der Kampf gegen Diskriminierung – im täglichen Alltag und in der digitalen Welt“, so Korosec.

„Aus meiner Sicht notwendig“

Für Korosec wäre außerdem noch eine Einbeziehung des Wohlstandsfaktors in die Berechnung der jährlichen Pensionsanpassung wünschenswert – „und aus meiner Sicht notwendig“. Österreich gehöre zu den wenigen EU-Ländern, wo die Pensionsanpassung nur an die Inflation gebunden sei. Zudem wünsche sie sich, dass stärker gegen Alterseinsamkeit und Altersarmut gekämpft werden würde. Sinnvolle Maßnahmen wiederum sieht Kostelka in Steueranreizen, um auch in der Pension weiterhin erwerbstätig zu sein. Nicht viel hält er von einem weiteren Anheben des gesetzlichen Pensions-Antrittsalters von 65 Jahren.