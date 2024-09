In Kühltruhe gefunden: Einbrecher versteckte sich vor Polizei

In der Nacht von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag, den 19. September, verständigte ein aufmerksamer Passant den Polizeinotruf, da dieser einen Unbekannten beobachtet haben soll, wie dieser über ein Fenster in ein Geschäftslokal einstieg. Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus und Beamte der Polizeidiensthundeeinheit konnten von außen lediglich ein offenstehendes Kellerfenster wahrnahmen. Die Beamten verschafften sich Zutritt zu dem Geschäftslokal und begannen mit der Durchsuchung. Im Zuge dieser Nachschau konnten die Beamten einen 18-jährigen irakischen Staatsangehörigen, der sich in einer Kühltruhe in einem Lagerraum versteckte, antreffen. Der junge Mann wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen. Bei einer Personsdurchsuchung wurde Diebesgut vorgefunden. Der 18-Jährige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.