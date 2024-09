Brennende Augen: Mann nach Raub mit Pfefferspray eingesprüht

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden gestern Abend, am 18. September gegen 17.15 Uhr, alarmiert, da ein Mann im Bereich der Ottakringer Straße sich in eine Apotheke flüchtete, nachdem er durch einen derzeit noch Unbekannten mit Pfefferspray eingesprüht und beraubt wurde. Dem 26-Jährigen wurde Bargeld im zweistelligen Bereich geraubt. Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Eine Bestreifung im Nahbereich verlief negativ Durch die Berufsrettung Wien wurde der 26-Jährige erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.