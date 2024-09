Geschmacksexplosion garantiert: Kärntner „shaken“ um Platz in London

Für einen Platz in der "Meister Hunter Competition" in London shaken am 1. Oktober in Wien auch zwei Kärntner.

Seit 2018 mixen und shaken die besten Bartender in London ihre exklusiven Geschmacksexplosionen, deren Basis nur einer sein kann: Der Jägermeister Manifest. 2024 nimmt Österreich zum ersten Mal an der „Meister Hunter Competition“ teil. Die Shortlist steht, zwei Teilnehmer aus Kärnten stellen sich am 1. Oktober einer strengen Jury in Wien. Der oder die Siegerin vertritt Österreich beim großen Finale in England.

Vorentscheid in Wien am 1. Oktober

Bereits seit 2018 gibt es die „Meister Hunter Competition“, 2024 wurde sie dann internationalisiert und erstmals sind auch Bartender aus Österreich vertreten. Für Kärnten treten Michael Kapferer (Schlossbar im Hotel Schloss Seefels, Töschling) und Alexander Malle (Restaurant Christophers, Maria Wörth) mit ihren Kreationen beim österreichischen Vorentscheid in Wien an. Am 1. Oktober findet dann das Meister-Mixen in Wien statt.