Team-Gold und Einzel-Bronze für steirische STED-Lehrlinge

Beim heurigen Landeslehrlingswettbewerb für angehende Straßenerhaltungsfachmänner im dritten Lehrjahr sicherten sich Lucas Kerschbaumer (Straßenmeisterei Scheifling) als Erster und Laurent Josef Wilfing (Straßenmeisterei Hartberg) als Zweiter die Teilnahme am Bundeslehrlingswettbewerb, der vergangene Woche (12. bis 14. September) in Wels über die Bühne ging. „Unsere Teilnehmer konnten die starken Leistungen aus dem Vorjahr wiederholen und holten erneut Gold im Team- und Bronze im Einzelwettbewerb. Dazu gratulieren wir ihnen sehr herzlich“, freuen sich Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang und Personallandesrat Werner Amon.

Team-Gold und Einzel-Bronze

Wurde den Teilnehmern am ersten Tag im Zuge von 15 Fragen hinsichtlich Theorie alles abverlangt, so waren anschließend handwerkliches Geschick und höchste Präzision gefragt. „Beim Teamwettbewerb musste eine Baustelle mit halbseitiger Sperre mit vorgeschriebenen Markierungen und Verkehrsschildern eingerichtet werden. Mit keinem einzigen Fehler und der Bestzeit von knapp über sieben Minuten stand dann der Staatsmeistertitel fest“, sagt Michael Freidl, Betreuer und Straßenmeister in Voitsberg. Gegenüber den „Landesmeisterschaften“ tauschten Kerschbaumer und Wilfing im Einzelwettbewerb quasi die Plätze. Denn in Wels konnte sich Wilfing mit Helfer Jonas Zamberger (Straßenmeisterei St. Gallen) mit dem dritten Platz vor Kerschbaumer mit Helfer Florian Meier (Straßenmeisterei St. Stefan im Rosental) platzieren.

Beeindruckende Leistungen

„Nach der Planungs- und Berechnungsphase wurden über eineinhalb Tage anschließend an eine Gartenmauer Rand- und Bordleisten, Schalsteine und Entwässerungsrinnen versetzt und Pflastersteine verlegt und auch ein Bäumchen gesetzt“, erklärt Herbert Pucher, Jurymitglied und Straßenmeister in St. Stefan im Rosental. „Exakt an den Wettbewerbstagen die volle Leistung abzurufen und solche Erfolge zu erringen, ist schon beeindruckend. Ich kann den Burschen nur gratulieren“, schließt Bertram Lick, STED-Lehrlingsbeauftragter und Straßenmeister in Murau.