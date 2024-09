125-Jahr-Jubiläum: Tramway Museum Graz lädt zum Saisonfest

Das Tramway Museum Graz ist ein ehrenamtlicher Verein, der sich für den Erhalt der Straßenbahngeschichte und deren Fahrzeuge einsetzt. Das heurige Herbstfest am 21. September findet zwischen 10 und 17 Uhr in der TMG-Remise in Mariatrost (an der Endstation der Linie) 1 statt. Gefeiert werden 125 Jahre elektrische Straßenbahn in Graz.

Programm im Überblick

Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Geplant sind unter anderem ein fahrplanmäßiger Zubringerverkehr mit historischen Fahrzeugen, Auftritt der Big Band Graz Linien, eine Legoausstellung und Führungen durch das Museum. Auch für Speis und Trank ist gesorgt.

©Foto TMG Das heurige Herbstfest am 21. September findet in der TMG-Remise in Mariatrost (an der Endstation der Linie) 1 statt.

