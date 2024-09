Feuer in Klagenfurt: Massiver Rauchschaden macht Haus unbewohnbar

Feuerwehreinsatz: Aus dem Haus in Klagenfurt hat es stark geraucht.

Feuerwehreinsatz: Aus dem Haus in Klagenfurt hat es stark geraucht.

Veröffentlicht am 19. September 2024, 13:31 / ©FF St. Martin / Klagenfurt

Heute Vormittag, am 19. September um 9.37 Uhr, wurden die Feuerwehren St. Martin / Klagenfurt und die Berufsfeuerwehr der Kärntner Landeshauptstadt zu einem ausgelösten Heimrauchmelder mit Brandgeruch in den Klagenfurter Stadtteil St. Martin gerufen. „Die erste Erkundung ergab einen Brand in der Küche im Erdgeschoss des Hauses. Glücklicherweise konnten alle Bewohner, gewarnt durch die Heimrauchmelder, rechtzeitig das Wohnhaus verlassen“, erklären die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin / Klagenfurt.

Brandschaden in der Küche

Den Küchenbrand hat man anschließend gelöscht und die Räumlichkeiten in weiterer Folge mit Überdruckbelüftung belüftet. Danach wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. „Leider entstand neben dem Brandschaden in der Küche ein massiver Rauchschaden im gesamten Wohnraum und somit ist das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar“, so die Florianis abschließend.