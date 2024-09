Zugunglück in Sattendorf: Es ging um Sekunden

Eine Flankenfahrt hat in Sattendorf (Gemeinde Treffen am Ossiacher See) einen Zugunfall ausgelöst.

Eine Flankenfahrt hat in Sattendorf (Gemeinde Treffen am Ossiacher See) einen Zugunfall ausgelöst.

„Im Falle des Unglückes von Sattendorf merkt man halt, dass der Teufel nicht schläft“, brachte es ein Lokführer auf den Punkt der die Strecke selber schon über Jahre befahren hatte. „Diese Anlage dort in Sattendorf verdient besondere Aufmerksamkeit, weil eben das Signal nur knapp vor einer Weiche postiert ist. Wenn man da dann auch noch einen langen Güterzug hat, muss man ganz knapp an das Signal fahren, sonst passt der Zug nicht mehr in den Bahnhof und das Zugende ragt hinten raus wieder in einen Weichenbereich hinein. Wennst dann ein wenig zu schnell bist, kann es in seltenen Fällen passieren, dass man über das Haltsignal hinausrutscht. Kaum geschieht dabei ein Unglück, weil dann alle Alarmsysteme anspringen.“

Hat Lokführer das Haltesignal überfahren?

Dem Lokführer des Güterzuges, der aus Villach kam und in Sattendorf auf den Personenzug aus Feldkirchen auf der eingleisigen Strecke warten musste, könnte genau das passiert sein, für das die Bahn in ihrem Sicherheitssystem eigentlich schon vorgesorgt hatte, sollte es ein einmal passieren. Er dürfte ein klein wenig das Haltesignal überfahren haben, in den Weichenbereich geraten sein und dadurch einen von der Bahn schon bestätigten Flankenunfall ausgelöst haben. Dabei ging es um Sekunden.

„Sicherheitssystem löst sofort Alarm aus“

„Das Sicherheitssystem ist so eingerichtet, dass, wenn ein Signal überfahren, sofort ein Alarm ausgelöst wird. Der Bahnhof wird von der Fahrdienstleitung von St. Veit überwacht, dort gab es natürlich sofort einen Notruf, alle Signale wurden automatisch auf „Rot“ gestellt, da bewegte sich nichts mehr“, so ein Experte. Doch im Fall von Sattendorf kam alles zu spät, denn es gab mehrere Probleme: Da war eine nach dem Signal aus der Sicht des Güterzuges beginnende uneinsehbare Linkskurve, die beiden Lokführer konnten einander deshalb auch gar nicht sehen, um eventuell zu reagieren und da war der Faktor Zeit.

„Die Zeit, um zu reagieren, war nicht da“

In dem Augenblick als der Güterzug in den Bereich der Weiche rutschte, tauchte auch schon der Personenzug auf. „Daher kam es trotz aller Sicherungen dann zu dem leider unvermeidbaren Flankenunfall. Die Zeit, um zu reagieren, war nicht da“, so der Experte. Weil es zum Glück nur Leichtverletzte gab, könnte auch dieser Aspekt strafrechtlich eine Rolle spielen. Hier gilt selbstverständlich bis zum Abschluss der Erhebungen die Unschuldsvermutung.