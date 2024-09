Klagenfurter Restaurant schlitterte in die Pleite

Im August 2023 eröffnete der Gastronomiebetrieb „JOE ́s Restaurant im Weissen Ross“ am St. Veiter Ring in Klagenfurt. Nun wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Denn trotz anfänglich positiver Ergebnisse zwischen Oktober und Dezember 2023 konnten die umsatzschwachen Monate nach Weihnachten und in der Karwoche wirtschaftlich nicht ausgeglichen werden. Laut dem AKV EUROPA kam es zu einem Umsatzrückgang von 18 Prozent. Vor allem die aufgebauten Lohnkosten und der Warenumsatz seien zu hoch gewesen.

Klagenfurter Lokal hat 105.600 Euro Schulden

Maßnahmen, wie eine Senkung der Lohnkosten und eine Reduzierung des Wareneinsatzes, seien laut dem KSV 1870 zu spät gesetzt worden, um die bestehenden und angehäuften Verbindlichkeiten auszugleichen. Die Passiva betragen aktuell rund 120.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in einer Größenordnung von 14.400 Euro. Daraus ergibt sich eine vermögensrechtliche Überschuldung in der Höhe von 105.600 Euro.

Zwei Dienstnehmer betroffen

Von der Insolvenz sind insgesamt 27 Gläubiger und zwei Dienstnehmer betroffen. Geplant ist eine Fortführung des Betriebes mithilfe betriebswirtschaftlicher Unterstützung. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 14. Oktober 2024 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Andreas Nowak bestellt.