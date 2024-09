2,4 Mio. Euro Schulden – Eventplaner schlittert in die Insolvenz

Schulden : 2,4 Millionen Euro



Sanierungsquote : 30 % angeboten



Mitarbeiter : 46 Personen betroffen



Gläubiger : 22 weitere betroffen



Verfahren eröffnet : 19. September 2024



Sanierungsverwalter : Mag. Bertram Schneeberger



Die „Erlebnismanagement GmbH“ ist ein Unternehmen mit Sitz in Hartberg, Steiermark, das seit 2008 in der Organisation und Durchführung von Eventprojekten tätig ist. Die Firma spezialisiert sich auf Freizeit- und Erlebnisveranstaltungen in ganz Österreich und bietet ein breites Spektrum an Events im Freizeitbereich an. Sie kümmert sich um Planung, Organisation und Durchführung von Events, die sowohl für private als auch geschäftliche Kunden interessant sind.