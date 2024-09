Niederösterreich: Katastrophengebiet-Status teilweise aufgehoben

Die Entscheidung gelte ab 19 Uhr für die Bezirke Amstetten, Hollabrunn, Lilienfeld, Mistelbach, Scheibbs, Wiener Neustadt-Land und Waidhofen an der Thaya sowie für die Statutarstädte Krems, Waidhofen an der Ybbs und Wiener Neustadt, teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mit.

Murenabgänge sorgen für Probleme

Problematisch seien Hangrutschungen und Vermurungen, sagte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des Landesführungsstabs in Tulln. Das betreffe mindestens 40 Gemeinden. Es gebe „keine Entwarnung“. 275 Objekte waren mit Stand Donnerstagnachmittag weiterhin evakuiert, zehn Ortschaften und Dörfer nicht erreichbar. In 16 Gemeinden gebe es Probleme mit der Trinkwasserversorgung, in elf mit der Abwasserentsorgung. Alle privaten Haushalte waren dem Landesvize zufolge wieder mit Strom versorgt.

Dammbrüche werden in Schach gehalten

20 Dammbrüche seien durch die Feuerwehr und das Bundesheer provisorisch abgedichtet worden. Eigens gebildete Kommissionen hätten bisher 2.170 Schadensfälle aufgenommen, so Pernkopf. Laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner waren am Donnerstag etwa 3.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Dazu zählten 19 Züge des Katastrophenhilfsdienstes. Um Dämme an der Leitha zu schützen, seien 10.000 Sandsäcke ausgelegt und 400 Tonnen Schüttmaterial ausgebracht worden.

Wiederaufbau braucht einen „langen Atem“

Für den Wiederaufbau werde es einen „langen Atem“ brauchen, sagte Mikl-Leitner in der Pressekonferenz. Eine große Herausforderung werde zudem das finanzielle Volumen. Es sei viel Infrastruktur kaputt oder beschädigt, verwies die Landeshauptfrau auf Kanalisation, Trinkwasser- und Entsorgungsanlagen. Die Abfallanlage Dürnrohr stehe unter Wasser und werde wochenlang nicht benützbar sein. Selbiges sei für die „neue“ Westbahnstrecke zu befürchten, wo etwa der Bahnhof Tullnerfeld überschwemmt sei. (APA, 19.09.2024)