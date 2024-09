Einbruch in Wiener Geschäft: Täter versteckte sich in Kühltruhe

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den heutigen Donnerstag, den 19. September, um 2 Uhr. Der Mann wurde von einem Passanten dabei beobachtet, wie er über ein Fenster in ein Geschäftslokal einstieg. Als das örtliche Stadtpolizeikommando eintraf, stand ein Kellerfenster offen. „Die Beamten verschafften sich Zutritt zu dem Geschäftslokal und begannen mit der Durchsuchung“, schildert die Landespolizeidirektion Wien. Da trafen sie auf den 18-jährigen Iraker, der sich in einer Kühltruhe in einem Lagerraum versteckte. Der junge Mann wurde wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde Diebesgut vorgefunden. Der 18-Jährige befindet sich weiterhin in polizeilicher Anhaltung.