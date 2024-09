Traditionsgasthaus in Treffen steht zum Verkauf

Treffen am Ossiacher See

Für 780.000 Euro steht der Landgasthof in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See aktuell auf immowelt.at zum Verkauf. Das Angebot umfasst nicht nur das dreistöckige Gebäude, sondern auch einen großzügigen Parkplatz, einen Gastgarten sowie ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude. „Wir haben unsere Entscheidung nicht nur über Monate, sondern die letzten Jahre hinweg gefällt“, erklären die Inhaber Julian und Isabell Kramer, die den Familienbetrieb vor zwei Jahren übernommen haben, in einem emotionalen Abschiedsposting in den sozialen Medien.

Steigende Kosten machten Treffener Gastro-Paar zu schaffen

„Wir haben den ‚Gegendtalerhof‘ in einer Zeit übernommen, die auch für unsere Familie eine der katastrophalsten und einschneidendsten Zeiten unseres Lebens war. Zum damaligen Zeitpunkt war für uns nur wichtig, den Betrieb am Laufen zu halten“, so Kramer. Dieses Vorhaben habe sich jedoch sehr viel schwieriger gestaltet, als erwartet. Vor allem mit den steigenden Lohn und -Nebenkosten hätten sie zu kämpfen gehabt. Zudem seien Sanierungsmaßnahmen an dem 250 Jahre altem Haus mittlerweile dringend notwendig. „Was wir uns aber nicht leisten können.“ Darum wird nun ein Nachfolger gesucht. Bis der Verkauf abgeschlossen ist, will das Gastro-Paar den Betrieb weiterführen.

„Bleiben unserer Branche treu“

Das Team sowie der Seniorchef seien bereits im Vorfeld über die Entscheidung informiert worden. „Sie unterstützen uns voll und ganz auf diesem Weg“, zeigen sich Julian und Isabell Kramer dankbar. Der Gastronomie wollen sie nicht den Rücken kehren: „Wir lieben unsere Branche, wir lieben die Kulinarik und wir werden unserem Bereich weiterhin treu bleiben. Auch ein Teil unseres bestehenden Teams wird uns, soweit wir das jetzt schon sagen können, in Zukunft weiter begleiten“, kündigen sie abschließend an.