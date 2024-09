VSV startet mit Karawanken-Derby in die win2day ICE Hockey League

Veröffentlicht am 19. September 2024, 16:05 / ©VSV/Krammer

Nach der deutlichen Niederlage im letzten Vorbereitungsspiel gegen die Graz99ers hat das Trainerteam gemeinsam mit der Mannschaft intensiv analysiert und den Fokus voll auf das bevorstehende Duell mit Ljubljana gerichtet. „Wir wissen, dass sich die Slowenen mit starken Spielern verstärkt haben und nun noch mehr spielerisches Element in ihren Kader bekommen haben. Aber ich kann versichern, dass wir uns bestens vorbereitet haben und gut in die Saison starten wollen“, betont VSV-Adler Benjamin Lanzinger. Die Blau-Weißen fiebern dem Duell bereits entgegen, in dem sie auch auf zwei alte Bekannte treffen werden, nämlich Robert Sabolič und Blaž Tomaževič. Beide sind früher selbst für die Villacher Eishockeymannschaft auf dem Eis gestanden.

Head-Coach prognostiziert gute Chancen auf einen Sieg

Zwar konnte der VSV sechs der letzten acht Begegnungen gegen Ljubljana für sich entscheiden, jedoch waren diese Spiele stets hart umkämpft. Head-Coach Tray Tuomie: „Wir haben uns auf Ljubljana natürlich mit Videostudium vorbereitet, wissen also, wie sie im Forecheck agieren und wie sie ihr Offensiv-Spiel aufziehen möchten. Wenn es uns gelingt, uns nicht davon beeindrucken zu lassen, dann werden wir sicherlich gute Chancen auf einen Sieg haben.“ Das erste Auswärtsspiel der Adler verspricht also ein absoluter Richtungsweiser zu werden.