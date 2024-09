KAC empfängt amtierenden Meister zum Liga-Auftakt

Der EC-KAC empfängt am morgigen Freitag, dem 20. September 2024, den EC Salzburg in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt. Damit starten die Rotjacken in ihre 79. Saison in Österreichs höchster Spielklasse. Die Vorbereitung verlief nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Nationalteam-Abstellungen allerdings sehr holprig, in drei Pre-Season-Spielen gelang nur ein Sieg (gegen DEL-Klub Wolfsburg). Auch in der Champions Hockey League gewannen die Klagenfurter von bislang vier ausgetragenen Vorrundenspielen nur eines. Dazu meint KAC-Verteidiger David Maier: „In Klagenfurt setzt man sich vor jeder Saison das gleiche Ziel, aber aktuell wollen wir nicht zu weit in die Zukunft blicken. Für uns zählt jetzt in erster Linie, dass wir einen guten Saisonstart hinlegen wollen. Danach möchten wir möglichst viele Partien gewinnen und uns in den Top-Sechs festsetzen. In den Playoffs kann dann, wie man weiß, immer alles passieren, aber insgesamt gehen wir mit dem Ziel in die Meisterschaft, sie am Ende auch zu gewinnen.“

Duell gegen amtierenden Meister aus Salzburg

Zuletzt krönte sich der EC Salzburg zum dritten Mal in Serie zum Champion der win2day ICE Hockey League. Drei ihrer vier Siege in der Finalserie gegen den EC-KAC fuhren die Red Bulls jedoch erst in der Verlängerung ein. „Salzburg ist immer ein Top-Gegner, keine Frage. Ich denke, dass die Pre-Season auch für sie recht herausfordernd war, mit all den Nationalteam-Abstellungen, das sorgt in der Vorbereitung einfach für kleine Probleme. Aber man sah in der CHL, dass sie mittlerweile schon wieder gut performen, auswärts in Zürich muss man erst einmal gewinnen. Das zeigt, dass sie in ihren Reihen über viel Qualität verfügen, wir wissen aber auch, dass wir uns vor ihnen nicht verstecken zu brauchen“, betont Maier.

KAC-Kader zum Ligaauftakt

Beim EC-KAC kehren zum Ligaauftakt die zuletzt in der Champions Hockey League angeschlagen fehlenden Stürmer Jan Muršak und Finn van Ee in das Aufgebot zurück. Nicht dabei sein wird hingegen Fabian Hochegger, der sich gegen Oświęcim eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen hat. Fragezeichen hinsichtlich einer Mitwirkung im ersten Ligaspiel der neuen Saison stehen auch hinter Nick Petersen und Nick Pastujov. Der Neuzugang war in den vergangenen Tagen krank und kehrte erst am Donnerstag ins Training zurück. Den CHL-Topscorer der Rotjacken plagen die Nachwirkungen der Schnittverletzung, die er sich im vorletzten Spiel gegen Fribourg zugezogen hat.