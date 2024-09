Vom Amazonas zur Mur: Brasilianische Delegation erkundet Graz

Auf Einladung der Diözese Graz-Seckau, die seit sechs Jahren mit den brasilianischen Partnern in regem Austausch steht, steht der Besuch unter dem Motto „Sorge um das gemeinsame Haus“.

Ein herzliches Willkommen im Grazer Rathaus

Die Gäste, darunter Bischof Dom Rubival Cabral Britto OFMCap, wurden von Bürgermeisterin Elke Kahr im Grazer Rathaus empfangen. „Ich freue mich sehr, dass sie hier in Graz sind. Auch, wenn sich die Bedingungen und Verhältnisse unserer Länder, oberflächlich betrachtet, unterscheiden, so gibt es doch viele Gemeinsamkeiten. Hier wie dort ist es wichtig, sich für die Schwächsten in der Gesellschaft einzusetzen“, betonte Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) in ihrer Begrüßung.

Brasilianische Delegation bringt Geschenke und Flussgeist-Figur nach Graz

Als kleines Zeichen der Wertschätzung brachte die brasilianische Delegation ein schlichtes Holzkreuz mit bunten Bändern und landestypische Süßigkeiten und Früchte mit. Danilo, der für die Jugendpastoral zuständig ist, überreichte zudem eine kleine Holzfigur namens „Caranca“. Diese Figur, die auf den Schiffen mitfährt, soll böse Flussgeister vertreiben. „Das ist ‚Caranca‘. Er fährt auf den Schiffen mit und hat die Funktion, böse Flussgeister zu vertreiben. Weil er so hässlich ist, fürchten sich sogar diese vor ihm“, erklärte Danilo.

Gemeinsame Themen und Engagement

Der Besuch der brasilianischen Delegation zielt darauf ab, über Umweltfragen und den Umgang mit der Schöpfung zu sprechen. „Es geht darum, wie man mit der Schöpfung umgeht, Themen wie Klimaveränderung sind von Interesse. Im Vordergrund unserer Partnerschaft steht der Austausch, das Voneinanderlernen“, erklärte August (Gusti) Glanzer, Mitglied der Kommission für Partnerschaften in der Diözese Graz-Seckau.