Mann (79) stirbt nach tagelangem Kampf im Krankenhaus

Der Unfall ereignete sich bereits am Sonntag, dem 8. September, auf der B96 Murtal Bundesstraße im Ortsteil Seetal, Tamsweg, Salzburg. Der 79-jährige Deutsche war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Auto eines 33-jährigen Slowaken kollidiert. Der slowakische Lenker und sein 46 Jahre alter Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Mehr dazu in: Frontalcrash in Salzburg: Feuerwehr rettet Schwerverletzte aus Auto.

Lenker erlag seinen Verletzungen

Wie berichtet, erlitt der 79-j√§hrige Deutsche bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er war im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in das Klinikum Klagenfurt in K√§rnten gebracht. Dort k√§mpften die √Ąrzte um sein Leben, aber leider am Ende vergeblich. Zehn Tage nach dem Unfall, am gestrigen Mittwoch, dem 18. September, ist der Deutsche seinen Verletzungen erlegen.