Tödliches Lawinenunglück: Jetzt warnen Experten

Tragische Szenen spielten sich am Wochenende im Tiroler Gebirge ab: Ein 71-jähriger Deutscher wurde von einer Lawine verschüttet, als er mit einer 27-köpfigen Gruppe unterwegs war. Aufgrund schlechter Witterungsbedingungen musste die Suche für einige Tage ausgesetzt werden. Seine Leiche wurde erst heute von den Einsatzkräften geborgen. Mehr dazu in: Vermisster Wanderer tot geborgen: Lawinenunglück in Tirol. Das Land Tirol nutzt gegebenen Anlass, um eindrücklich vor Lawinen zu warnen.

Große Lawinengefahr am Wochenende

Das herbstliche Schönwetter lockt am Wochenende wieder viele Menschen in die Natur, weiß das Land Tirol. Für Tourengeher und Wanderer gelte es speziell auch an diesem Wochenende, im Gebirge noch die Gefahr von Gleitschneelawinen zu beachten. Die anhaltende Schneeschmelze werde die Situation nächste Woche wesentlich entschärfen. Alle Informationen zur Lawinensituation in Tirol findet man hier.

Entschärfung der Situation erst nächste Woche

„In der Höhe liegt gebietsweise noch bis zu einem Meter Schnee. Deshalb besteht an diesem Wochenende im Gebirge noch die Gefahr von Gleitschneelawinen. Bei Wanderungen und Skitouren ist deshalb eine umsichtige Routenplanung sehr wichtig, um das herbstliche Schönwetter in Tirol auch sicher genießen zu können“, betont Sicherheitslandesrätin Astrid Mair. Patrick Nairz, Leiter des Lawinenwarndiensts Tirol, erklärt: „Es sind zwar unmittelbar nach den Niederschlägen bereits viele Gleitschneelawinen abgegangen. Dennoch darf man die Gefahr vor weiteren Gleitschneelawinen an diesem Wochenende nicht außer Acht lassen. Deshalb rufen wir zur Vorsicht und zu defensivem Verhalten am Berg auf. Durch die anhaltende Schneeschmelze erwarten wir uns für die kommende Woche aber eine wesentliche Entschärfung dieser Situation.“