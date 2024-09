Klagenfurt hat jetzt eine neue Magistratsdirektorin

Insgesamt sechs Kandidatinnen und elf Kandidaten haben sich im neuerlichen Anlauf um die Nachbesetzung der Position des Magistratsdirektors in Klagenfurt beworben. Fünf von ihnen schafften den Sprung in das heutige Hearingverfahren. Durchsetzen konnte sich Isabella Jandl. Sie ist derzeit Prokuristin bei der Wohnservice Wien GmbH und konnte vor allem mit ihren umfassenden Managementerfahrungen punkten.

Finalentscheidung trifft Klagenfurter Gemeinderat

„Ich bin froh, dass wir uns heute in der Kommission einigen konnten. Nach dem Vergleich mit dem ehemaligen Magistratsdirektor Peter Jost, der Entscheidung zum Hülgerthpark und nun auch die Entscheidung für die neue Magistratsdirektorin haben wir in den vergangenen Wochen viele wichtige Weichen gestellt und Herausforderungen gelöst“, betont Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Personalabteilung und die Magistratsdirektion werden jetzt beauftragt, die finalen Detailverhandlungen mit dem Erstgereihten zu führen. Die Empfehlung der Objektivierungskommission wird in den kommenden Tagen den zuständigen Gremien vorgelegt. Die Finalentscheidung trifft der Gemeinderat, im Idealfall bereits in der kommenden Woche.