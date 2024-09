Baum verhindert LKW-Absturz im Bezirk Völkermarkt

Zu einem LKW-Unfall kam es am Donnerstag auf der Lavamünder Straße in Ruden.

Veröffentlicht am 19. September 2024

Ein Kraftfahrer aus Klagenfurt war am Donnerstagmorgen auf der B80 Lavamünder Straße unterwegs. Laut eigenen Angaben verschluckte er sich dabei beim Trinken und verlor deshalb kurze Zeit die Kontrolle über das Fahrzeug. „Der LKW drehte sich in der Folge auf der angrenzenden Wiese um 180 Grad und prallte gegen einen Baum“, heißt es seitens der Polizei. Dieser war es auch, der einen weiteren Absturz des LKW in steiles Gelände verhinderte.

Lavamünder Straße war wegen Unfall gesperrt

„Für die Bergung des LKW kam es auf der B80 zwischen 13.15 und 14.30 Uhr zu einer Verkehrssperre“, so die Beamten weiter. Der Lenker musste mit leichten Verletzungen ins UKH Klagenfurt gebracht werden.