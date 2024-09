Neue Wohnanlage entsteht bis 2026 in Villach: Mit KITA und betreuter WG

Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich in Villach-Vassach.

Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich für das gemeinnützige Wohnbauprojekt des Kärntner Siedlungswerks. „Mit diesem Projekt schaffen wir nicht nur modernen Wohnraum für unterschiedlichste Bedürfnisse, sondern setzen auch ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Land sowie starken Partnern wie dem Hilfswerk Kärnten diese Vision verwirklichen zu können“, betont Christian Piber, Geschäftsführer des Kärntner Siedlungswerks. Die Wohnanlage umfasst drei Mehrparteienhäuser. Die Wohnungsgrößen reichen von Ein- bis hin zu Vier-Zimmerwohnungen. Ein besonderes Augenmerk wird zudem auf Barrierefreiheit gelegt: Alle Zugänge zu den Gebäuden sind rollstuhlgerecht, und die Aufzüge sorgen für eine komfortable Erreichbarkeit aller Stockwerke. Die Fertigstellung der Wohnanlage ist für Ende 2026 geplant.

Mit Kindertagesstätte und betreuter Wohngemeinschaft

Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) hob hervor: „Die Schaffung von leistbarem Wohnraum ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Hier in Villach setzen wir auf innovative und nachhaltige Lösungen, die nicht nur den Wohnbedarf decken, sondern auch sozialen Mehrwert schaffen.“ Dazu ergänzt Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ): „Hier in Vassach integrieren wir eine KITA und eine Wohngemeinschaft für Kinder- und Jugendliche in die Wohnanlage.“ Auch Fördermitteln des Landes Kärnten fließen in das Wohnbauprojekt. Die Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche sowie die Kindertagesstätte werden vom Hilfswerk Kärnten betrieben.