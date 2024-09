Von Baum eingeklemmt: Forstarbeiter (53) erlitt schwere Verletzung

Am heutigen Donnerstag, dem 19. September, gegen 16 Uhr, schlägerte ein 53-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien in einem Wald in der Gemeinde Ferlach Bäume. „Nach dem Fällen eines Baumes rutschte dieser in die Richtung des Arbeiters und klemmte ihn im Bereich des Unterarmes ein. Dabei erlitt er eine schwere Verletzung“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten. Er musste von zwei Arbeitskollegen befreit werden. Diese brachten ihn mit einem Auto ins Tal, von wo aus er schließlich von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht wurde.