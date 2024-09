Unfall mit Kutschengespann: Landwirt (68) verletzt

Gegen 17 Uhr fuhr der Landwirt zusammen mit seinem 12-jährigen Enkel und einem 70-jährigen Bekannten auf einem Schotterweg in der Nähe seines Hofes. „Als das Kutschengespann an einer Weide vorbeifuhr, stürmten einige Kühe in Richtung des Gespannes. Eines der Pferde schreckte so auf, dass die Kutsche in den gegenüberliegenden Straßengraben stürzte. Dabei geriet der 68-jährige Landwirt zwischen die Pferde. Die beiden Mitfahrer konnten rechtzeitig abspringen“, teilte die Polizei mit.

Pferde touchierten Auto und stürzten

Nach dem Unfall ergriffen beide Pferde die Flucht und galoppierten einige hundert Meter davon, bevor sie an einer Häusergruppe umkehrten. Dabei touchierten sie ein geparktes Auto, was dazu führte, dass eines der Pferde stürzte und die Kutsche zum Stillstand kam.

Enkel informiert Oma

In der Zwischenzeit handelte der 12-jährige Enkel schnell und lief zurück zur nahegelegenen, großelterlichen Landwirtschaft, um seine Oma über den Vorfall zu informieren. Diese alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Der 70-jährige Bekannte des Landwirts leistete Erste Hilfe. Der verletzte Landwirt erhielt schnell medizinische Versorgung durch Rettung, Feuerwehr und ein Notarztteam. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Graz geflogen. Der 68-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.