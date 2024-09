Grenzpolizei fand regelrechtes Waffenarsenal in Auto

Veröffentlicht am 19. September 2024, 21:36 / ©Pixabay / djedj

Wie italienische Medien berichten, war der 73-Jährige am Montag, dem 9. September 2024, mit seinem Auto nahe Ugovizza, einer Ortschaft westlich von Tarvis, in Richtung Österreich unterwegs. Im Zuge dessen kam es auch zu der Polizeikontrolle. Da der Österreich keine stichhaltige Erklärung für den Besitz der Waffen geben konnte und auch nicht über die entsprechende Transportgenehmigung verfügte, wurden sie in der Folge von den Carabinieri beschlagnahmt. Er wird angezeigt.