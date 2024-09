Nach nebligem Morgen lässt sich die Sonne in der Steiermark blicken

Ein sonniger Freitag in der Steiermark: Föhneffekte sorgen für milde Temperaturen und blauen Himmel über den Bergen.

Ein sonniger Freitag in der Steiermark: Föhneffekte sorgen für milde Temperaturen und blauen Himmel über den Bergen.

Veröffentlicht am 19. September 2024, 21:38 / ©5 Minuten

Am Freitag dreht der Wind auf Südost und sorgt für föhnige Bedingungen. Nach der Auflösung von Frühnebelfeldern zeigt sich das Wetter recht sonnig, besonders in der nördlichen Obersteiermark, wo überwiegend Sonnenschein erwartet wird. Im Süden können tagsüber ein paar Wolken oder Quellwolken aufziehen, aber die Schauer bleiben voraussichtlich aus. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 6 und 12 Grad. Am Nachmittag dürfen sich die Steirer auf angenehme 17 bis 21 Grad freuen, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.