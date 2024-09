Sonniger Herbsttag in Österreich mit bis zu 23 Grad

Der Sonnenschein überwiegt in den meisten Regionen in Österreich.

Im Tagesverlauf bilden sich zwar vereinzelt größere Quellwolken, doch die Schauerneigung bleibt gering. „Es weht schwacher bis mäßiger, entlang der Donau in Oberösterreich mitunter lebhafter Wind aus Ost bis Südost“, so die Meteorologen. Die Temperaturen beginnen am Morgen bei 6 bis 13 Grad und erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 17 und 23 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.