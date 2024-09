Steiermark treibt Energiewende voran: 85 Millionen für Klimaschutzprojekte

Die Herausforderungen, die der Klimawandel uns allen stellt, sind in den letzten Jahren deutlich spürbar geworden. Eine wichtige Aufgabe der steirischen Landesregierung ist es, die Weichen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen. Seit dem Jahr 2010 werden aus diesem Grund klare Strategien erarbeitet, immer mit dem einen großen Ziel vor Augen: die Steiermark nicht nur klimafit zu machen, sondern auch als attraktiven Lebensraum und Wirtschaftsstandort zu erhalten. Als erstes Bundesland Österreichs hat die Steiermark auch ein eigenes Klimakabinett gebildet, das notwendige Maßnahmen beschließt und in der Umsetzung koordiniert.

Über 85 Millionen Euro für Klimaschutz

Einer der ersten Schritte war die Einrichtung des mit 40 Millionen Euro dotierten steirischen Klimafonds, mit dem zusätzlich zu den bis dahin getätigten Investitionen („Raus aus Öl“-Förderung, Sanierungsförderungen, Ausbau der Erneuerbaren Energien, Investitionen in den öffentlichen Verkehr, etc.) weitere Schwerpunkte gesetzt wurden. Genauso wichtig war der Start des Sanierungs- und Energieeffizienzprogramms für die landeseigenen Liegenschaften, in das weitere 47,3 Millionen Euro geflossen sind – unterstützt vom europäischen ELENA-Programm (European Local Energy Assistance). Mit diesem Investitionsprogramm und dem bereits eingerichteten Klimafonds investiert das Land Steiermark – abseits der einzelnen Ressortsbudgets – alleine in dieser Legislaturperiode zusätzlich mehr als 85 Millionen Euro in unterschiedlichste Klimaschutzmaßnahmen.

Weitere Projekte des Klimakabinetts

Das steirische Klimakabinett hat in den letzten viereinhalb Jahren verschiedenste Projekte im Bereich Klimaschutz umgesetzt, darunter beispielsweise die folgenden:

Anschaffung diverser E-Fahrzeuge, womit derzeit über 100 E-PKW, 15 E-Busse, zwei E-Kleintransporter, zwei E-Nutzfahrzeuge und mehr als 30 E-Bikes beim Land Steiermark in Verwendung sind. Außerdem sind auch bereits über 150 E-Ladestationen in Betrieb.

Mit der seriellen thermischen Sanierung der Landesberufsschule und des Landeslehrlingsheims Knittelfeld können bei einem Investment von 13 Millionen Euro 200 t CO2eq bzw. 1.048 MWh pro Jahr eingespart werden

Für eine zusätzliche Deckendämmung und den Beleuchtungstausch in der Grazer Burg werden bei einem Investment von 430.000 Euro rund 100 t CO2eq bzw. 380 MWh pro Jahr eingespart.

Mehr als 8,5 Millionen Euro für klimafreundliche Maßnahmen im Bereich des Straßenerhaltungsdienstes.

Die Förderung von energie- und klimarelevanten Gemeindeprojekten wie erneuerbare Energieerzeugung und Energieeffizienz, Entsiegelung, Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen, Dekarbonisierung etc.

Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030+

Nach dem ersten Klimaschutzplan im Jahr 2010 und den laufenden Erweiterungen und Anpassungen in den Jahren 2015, 2017 und 2022 präsentiert das Klimakabinett der Steiermärkischen Landesregierung nun die neue Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030+. Diese neue Strategie ist notwendig, um auf die geänderten rechtlichen und faktischen Rahmenbedingungen zu reagieren. Die globalen Klimaveränderungen haben sich verstärkt und entfalten spürbare Auswirkungen auf unser Land. Die damit verbundenen Risiken für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft machen ein entschiedenes Handeln unverzichtbar. Die Klimastrategie setzt genau hier an: „Wir wollen die Treibhausgasemissionen weiter drastisch reduzieren, die Energieversorgung sicher und nachhaltig gestalten und die Steiermark widerstandsfähig gegen die Folgen des Klimawandels machen“, erklären die Verantwortlichen in einer Presseaussendung.

Schwerpunkte: Emissionsreduktion, mehr erneuerbare Energien, Klimawandelanpassungen

Die nun vorliegende Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030+ berücksichtigt bereits die neuen europäischen Zielvorgaben, folgende Aspekte stehen im Zentrum der Strategie:

Reduktion der Treibhausgasemissionen: Bis 2030 sollen die Emissionen im Nicht- Emissionshandelsbereich um 48 Prozent gesenkt werden.

Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien: Der Anteil erneuerbarer Energien soll bis 2030 auf 55 Prozent gesteigert werden. „Dies ist entscheidend für eine nachhaltige Energieversorgung und die Reduktion unserer Abhängigkeit von fossilen Energieträgern“, erklären die Verantwortlichen.

Anpassung an den Klimawandel: „Neben der Emissionsreduktion legen wir großen Wert auf die Anpassung an die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels. Dies umfasst Maßnahmen zum Schutz der Steirerinnen und Steirer, ihrem Hab und Gut, der öffentlichen Infrastruktur und unserer natürlichen Lebensgrundlagen“, wird in der Presseaussendung erklärt.

Begleitet werden wird diese Strategie von einem Aktionsplan, der die notwendigen Maßnahmen konkret beschreibt und deren Umsetzung dokumentiert. Er umfasst Maßnahmen aller Ressorts und Abteilungen im Land Steiermark und stellt damit die Grundlage dar, um den eingeschlagenen Weg des Klimakabinetts konsequent weiterzugehen.

Ab 2030 Klimaneutralität im Amt der Steirischen Landesregierung?

Noch früher erreichen will das Land die Klimaneutralität im Amt der Steirischen Landesregierung. Ziel ist es, die Landesverwaltung – dies inkludiert alle Landesabteilungen, Bezirksverwaltungsbehörden, Baubezirksleitungen und Agrarbezirksbehörden – bis 2030 bilanziell klimaneutral zu gestalten.

Das bedeutet:

Reduktion der Treibhausgasemissionen in den Bereichen Gebäude, Mobilität und Beschaffung bis 2030, sodass sich diese bilanziell auf null belaufen.

Umstellung der Energieversorgung der Landesverwaltung bis 2030 mehrheitlich auf erneuerbare Energieträger.

Kontinuierliche Reduktion des Energiebedarfs für Gebäude und Mobilität. Festlegung von verlässlichen Kompensationsmechanismen für unvermeidbare Restemissionen ab 2030.

114 Klimaprojekte in der Steiermark

Die steirische Politspitze ist stolz auf die bisherigen Errungenschaften des Klimakabinetts. Landesrätin Ursula Lackner: „Als Klimakabinett und als Landesregierung – gemeinsam und über Ressortgrenzen hinweg – ist es uns gelungen, große Schritte im Kampf gegen den Klimawandel und für die Energiewende zu machen. 114 Maßnahmen und Projekte, fast 90 Millionen Euro an Investitionen in die Landesverwaltung, in die steirischen Gemeinden und in innovative und strategische Projekte in der ganzen Steiermark: All das – und auch alle anderen Initiativen, die wir als Landesregierung setzen – mit dem Ziel, die Steiermark zukunftssicher und auch für zukünftige Generationen lebenswert zu gestalten.“