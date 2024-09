Nachhaltige Mobilität prämiert: Schulweg-Klimarechner gewinnt VCÖ-Preis

Veröffentlicht am 20. September 2024, 07:28 / ©Aniekan umoren / pexels

Ein eigens für die Kinder in Form einer Drehscheibe entwickelter Schulweg-Klimarechner, mit dem die Kinder selber einfach ausrechnen können, wie viel CO2 sie vermeiden, wenn sie mit dem Schulbus statt mit dem Elterntaxi zu Schule kommen. Diese zukunftsgerichtete Idee wurde nun von Bacher Reisen im Lieser- und Maltatal umgesetzt. Begleitet wurde die Aktion von Informationsabenden für die Eltern an den vier Volksschulen und zwei Mittelschulen sowie von Workshops mit den Kindern. Das Ergebnis: Im Vorjahr fuhren um 40 Kinder mehr mit dem Schulbus als im Jahr davor. Landesrat Sebastian Schuschnig, VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky und ÖBB-Postbus Regionalmanagerin Alexia Getzinger überreichten den 20. VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten an die Projektinitiatorin Marlene Bacher und KEM-Manager Hermann Florian.

E-Bus in den Regionen Nassfeld, Lesachtal, Weissensee ebenfalls ausgezeichnet

Die Region Nassfeld, Lesachtal, Weissensee hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2030 sollen alle elf Buslinien der Region elektrifiziert sein. Deshalb wurde im Sommer 2023 ein Elektrobus mit 70 Sitzplätzen im Linienbetrieb getestet. Der Bus hat den Praxistest erfolgreich bestanden: Knapp 7.000 Kilometer Fahrleistung, 7.600 Kilowattstunden Ökostrom wurden geladen, bis zu 470 Kilometer Reichweite. Allein in dem einen Monat wurden im Vergleich zu einem Dieselbus rund 6.700 Kilogramm CO2 vermieden. Die Testergebnisse zeigen, dass – teilweise mit leichten Adaptierungen – alle Linien mit Elektrobussen bedient werden können. Die Auszeichnung als vorbildliches Projekt beim VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten nahmen Markus Brandstätter, Geschäftsführer der NLW Tourismus Marketing GmbH, und Leopold Durchner, der Geschäftsführer des Mobilbüros entgegen.

Preis für Lurnfeldbus

Seit bereits zehn Jahren verbindet der Lurnfeldbus als Linienverkehr die drei Hauptorte Möllbrücke, Pusarnitz und Göriach, schafft eine Anbindung zum Bildungszentrum Litzlhof mit 300 Schülerinnen und Schülern und zum Bahnhof Möllbrücke, von wo es einen Stundentakt nach Spittal an der Drau gibt. Am Wochenende steht der Bevölkerung das Lurnfeldtaxi zur Verfügung. Landesrat Sebastian Schuschnig, VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky und ÖBB-Postbus Regionalmanagerin Alexia Getzinger überreichten die Auszeichnung als vorbildliches Projekt beim VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten an Bürgermeister Gerald Preimel und Amstleiterin Jutta Gröppel.

Radfahrkurse für Frauen mit Migrationshintergrund ausgezeichnet

Viele Frauen mit Migrationsbiographie hatten als Kind keine Möglichkeit, Radfahren zu lernen. Der Verein VOBIS führt Radfahrtrainings durch und vermittelt auch das Wissen über die Verkehrsregeln. Dadurch können Frauen sicher und selbständig mobil sein. Die Trainings finden ab Herbst in Klagenfurt wieder wöchentlich statt, es nehmen pro Kurs rund zehn Frauen teil. Die Auszeichnung als vorbildliches Projekt beim VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten nahmen Projektleiterin Gerda Magnet und Fahrradtrainerin Alice Steketee entgegen.

38 Klimaprojekte in den letzten 20 Jahren prämiert

Der 20. VCÖ-Mobilitätspreis Kärnten wurde vom VCÖ in Kooperation mit dem Land Kärnten und den ÖBB durchgeführt sowie von Verkehrsverbund Kärnten und der KELAG unterstützt. In der 20-jährigen Geschichte des VCÖ-Mobilitätspreises Kärnten wurden insgesamt 384 Projekte und Konzepte für klimaverträgliche Mobilität und nachhaltigen Gütertransport eingereicht und davon 38 ausgezeichnet. „Eine gut ausgebaute Infrastruktur und ein modernes Mobilitätsangebot sind wesentliche Standortfaktoren“, ist sich Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig sicher. „Kärnten ist auf einem guten Weg und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs schreitet zügig voran. Diesen Weg wollen wir fortsetzen und die Bevölkerung dabei mitnehmen. Der VCÖ-Mobilitätspreis ist ein optimales Format um jenen Innovationsgeist, der im öffentlichen Verkehr steckt, vor den Vorhang zu holen. Ich möchte dem Siegerprojekt ,Schulweg Klimarechner‘ sowie allen weiteren prämierten Projekte recht herzlich gratulieren.“