Prozession der Sikh-Gemeinschaft in Klagenfurt: Busverkehr am Sonntag eingeschränkt

Am Sonntag, den 22. September findet in Klagenfurt eine Prozession der Glaubensgemeinschaft SIKH statt. Diese Prozession hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr: Am Sonntag, 22. September 2024, wird es von 12 bis 15 Uhr Einschränkungen bei den Linien A, B, 4 und 5 geben. Dabei sind die KMG-Haltestellen in der St. Veiter Straße und Pischeldorfer Straße (ca. 36) betroffen. Die Route der Prozession verläuft wie folgt: Beginn vom Gasthaus Krall über die Ehrentaler Straße – Dammgasse – Pischeldorfer Straße – Morogasse über die St. Veiter Straße – ein Zwischenstopp auf dem Billa Parkplatz – danach weiter zur Ehrentaler Straße und zurück zum Gasthaus Krall. Da eine Umleitung laut den Verantwortlichen von Klagenfurt Mobil nicht im Voraus planbar ist, wird über diese vor Ort entschieden. Andernfalls wartet der Linienbus die Dauer der Straßensperre ab.

©Mapbox/OpenStreetMap In Klagenfurt kommt es am Sonntag zu Verkehrsbeschränkungen in der St. Veiter Straße und der Pischeldorfer Straße.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2024 um 07:53 Uhr aktualisiert