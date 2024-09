Alarm: Steirische Feuerwehren Ã¼ben fÃ¼r den Ernstfall

Anfang September fand eine Alarm├╝bung der Feuerwehren in M├╝rzzuschlag statt.

Anfang September fand eine Alarm├╝bung der Feuerwehren in M├╝rzzuschlag statt.

Ver├Âffentlicht am 20. September 2024

Das ├ťbungsszenario wurde wie folgt dargestellt: Beim Beladen der Eisenbahnwaggons kam es zu zwei schweren Arbeitsunf├Ąllen. Aufgrund Unachtsamkeit wurde ein Arbeiter von einem Paletten Stapel versch├╝ttet und ein weiterer fiel zwischen Rampe und Waggon auf die Gleise. Der Staplerfahrer wurde beim Absichern des Hubstaplers eingeklemmt. Gleichzeitig wurde bei einem zweiten Waggon gerade ein Beh├Ąlter mit Essigs├Ąure verladen, durch den Unfall wurde hier der Fahrer des Radladers abgelenkt und dr├╝ckte einen Arbeiter gegen die Waggonwand, weiters wurde durch die Radladerschaufel der Beh├Ąlter angestochen und verlor Fl├╝ssigkeit.

┬ęBFVMZ Weber „Unfall mit Schienenfahrzeug“,… ┬ęBFVMZ Weber …so lautete der „Alarm“.

So wurden die Aufgaben verteilt

Die Freiwillige Feuerwehr Wartberg war erst eintreffend und machte sich ein erstes Lagebild der ├ťbungsszenarien. Nach der Ersterkundung durch den Gruppenkommandanten begann sofort die Betreuung aller verunfallten Personen und die Rettung der Personen beim Palettenstapel. Auch der Gefahrengutbeh├Ąlter wurde richtig erkannt und die taktischen Sofortma├čnahmen eingeleitet. Wenige Minuten nach der Alarmierung trafen auch die Kameraden der Betriebsfeuerwehr Veitsch Radex ein. Die vorbereiteten Einsatzszenarien wurden taktisch in zwei Einsatzabschnitte aufgeteilt und die Mannschaften der FF Wartberg und BTF Veitsch arbeiteten in gemischten Gruppen die Einsatzauftr├Ąge ab. Durch die eingerichtete Einsatzleitung wurde der Einsatz aller Kr├Ąfte der Rettung und Feuerwehr koordiniert. In weiterer Folge wurden ein Deko-Platz sowie eine Patienten├╝bergabestelle errichtet. Das Rote Kreuz war mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort und unterst├╝tzte bei der Patientenbeurteilung und Versorgung. Nach gut 1,5 Stunden konnte die ├ťbung erfolgreich beendet werden.